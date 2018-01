Villingen-Schwenningen Rupert Kubon: Kein eindeutiges Ja

Und weiter: " Ich habe mich in den letzten 15 Jahren mit Herz und Seele, mit Haut und Haaren, auf alle damit verbundenen Aufgaben eingelassen, so unterschiedlich, ja gegensätzlich sie auch waren, von tröstenden Worten zu Trauernden bis hin zum ausgelassenen Feiern auf der Fasnet, von Marathoneinsätzen für ansiedlungsbereite Wirtschaftsunternehmen bis hin zur strategischen Entscheidungsvorbereitung im Gemeinderat. Bis heute gibt es für mich nur den vollen Einsatz an sieben Tagen in der Woche."

Und weil er sich mit Haut und Haaren für VS einsetzt, erbat er sich am Sonntag weitere Bedenkzeit, wenn er sagte: "Aber genau deshalb ist es für meine Entscheidung, ob ich diesen Einsatz auch über den nächsten Jahreswechsel hinaus bringen will, wichtig zu wissen, auf welcher politischen Grundlage der ­Gesamtprozess unserer Stadtentwicklung denn tatsächlich stattfinden kann. Denn ein Oberbürgermeister allein kann nichts bewirken. Er braucht nicht nur Mehrheiten, er braucht viele Mitstreiter im Gemeinderat, in der Bürgerschaft, in den politischen Parteien."

Und er will seine Kandidatur auf eine breite Basis stellen. Dies wurde in einer weiteren Passage deutlich: "Ich weiß, und Sie wissen es auch, ich bin kein geborener Villinger und kein geborener Schwenninger, ich spreche kein richtiges schwäbisch und kein klassisches alemannisch und ich bin vielleicht gerade deswegen auch streitbar. Ich war und bin nicht immer beliebt, wenn es darum geht, die besten Lösungen für unsere ganze Stadt zu finden und genau deshalb braucht diese Arbeit breite Unterstützung. Aber wir haben mit vollem Einsatz sehr viel in den letzten Jahren erreicht, ich bin stolz darauf, aber wir alle können stolz darauf sein, denn diese Erfolge haben wir gemeinsam errungen. Ich kenne auch die Erfahrung, im Konflikt mühselig Mehrheiten für Beschlüsse zu erringen, um nicht selten im Nachhinein doch erleben zu müssen, dass das gemeinsame Handeln dann ausblieb."

Kubon machte überdies deutlich: "Ich weiß also, wie wichtig gerade bei sehr großen Herausforderungen ein breit angelegtes Tun ist, und die beschriebenen Aufgaben unserer Stadt bedeuten große Herausforderungen. Deshalb habe ich schon vor einigen Wochen damit begonnen, auszuloten, wie weit in unserer Stadt Gemeinsames trägt, ob es gelingen kann, gemeinsam diese Zukunft der Stadt zu gestalten. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen".

Dafür sei es aber wichtig, sich von liebgewordenen Denkmustern und Klischees zu lösen. Kubon: "Sie kennen das, die Bürgerlichen und die Sozis, die Grünen und die Liberalen. Konservativ und fortschrittlich. In welche Schublade würden Sie mich stecken? Gut katholisch, Sozialdemokrat, seit 26 Jahren mit der gleichen Frau verheiratet, heimatverbunden und entschieden eintretend für eine vielfältig bunte Gesellschaft?

Und schließlich: "Klischees bedienen erfolgreich die eigenen Vorurteile, aber sie helfen in keiner Weise dabei, eben diese beschriebenen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen." Es freue ihn, und das hätten viele Gespräche gezeigt, dass sich immer mehr von solchen Denkmustern lösten. Das stimme ihn optimistisch, denn so sei es in ganz anderer Weise möglich, Probleme anzugehen und Erfolge zu erringen, dies habe die Entscheidung gezeigt, den Standort VS der Polizei-Hochschule auszubauen. Viele Beteiligte hätten an einem Strang gezogen.

So stellt sich Kubon die Zukunft mit VS vor. Und wenn er überzeugt ist, dass ihn viele dabei unterstützen, wird er kandieren. Wann er dies öffentlich macht, ließ er offen.