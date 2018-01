Villingen-Schwenningen Rupert Blessing zieht die besten Karten und holt den Pokal

Seit 25 Jahren spielt Tannheim am Jahresende im Vereinsheim des FC turniermäßig Cego zu Gunsten der Jugendabteilung. Es ist damit eines der größten Kartenspiel-Hobbyturniere der Umgebung für den guten Zweck. Turnierleiter Ernst Schmotz schätzt, dass für die Tannheimer Fußball-Jugend in dieser Zeit ein guter fünfstelliger Betrag eingespielt wurde.

Es ein Ortsturnier ist, deshalb wurde einst festgelegt, dass nur ein Tannheimer oder ein Mitglied eines Tannheimer Vereines den Wanderpokal gewinnen kann. Auswärtige dürfen teilnehmen, was auch schon immer so war, und haben das Turnier auch schon gewonnen, aber der Pokal geht in so einem Fall an den folgenden besten Tannheimer. Wer drei Mal den Pokal gewinnt, darf ihn behalten, wie es vor zwei Jahren war.

In diesem Jahr hatte Rupert Blessing, und gleichzeitig ältester Teilnehmer des Turniers, das beste Blatt und holte sich mit 540 Punkten den Wanderpokal. Wie im vergangenen Jahr wurde Gottfried Hepperle Vize mit 510 Punkten vor Lothar Volk mit 470.