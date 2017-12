Villingen-Schwenningen Runkel: kein Ermittlungsverfahren

Vielfach war in diesen Kreisen in den vergangenen Wochen die Rede davon, dass es in der Branche durchaus üblich sei, dass Geldbeträge in Kliniken fließen – Drittmittel, eine Art Spenden, die dann in der Regel nicht in die eigene Tasche gesteckt würden, sondern beispielsweise zur Ausrichtung von Fortbildungen oder Kongressen verwendet werden.

Runkel war in die Kritik geraten, nachdem während seiner Abwesenheit Umschläge mit Bargeld zu seinen Händen im Klinikum abgegeben worden sein sollen. Die rasch und während seiner verletzungsbedingten Abwesenheit ausgesprochene fristlose Kündigung, ist – wir berichteten exklusiv –­ seit einer Sondersitzung des Aufsichtsrates am Dienstagabend nun vom Tisch.