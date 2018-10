Villingen-Schwenningen Rund um Kräuter

VS-Marbach. Die evangelische Matthäusgemeinde in ­Marbach feierte am Sonntag ein ganz besonderes Gemeindefest. In diesem Jahr stand das Thema Kräuter im ­Mittelpunkt, denn dafür hatte sich die Gemeinde, nachdem ein Kräuterbeet auf der neu gestalteten Außenanlage angelegt worden ist, entschieden.