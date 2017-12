Villingen-Schwenningen Rund um die Uhr im Einsatz

Wer wo im Hubschrauber sitzt, wollen die Kinder wissen. "Wer rechts sitzt, fliegt", erklärt Roy Fleischer. Neben ihm nimmt Bernd Tabor Platz. Er ist seit 29 Jahren mit Helikoptern im Einsatz und kennt praktisch jeden Baum in der Region. "Er ist mein Auge", sagt der Pilot. Der Notarzt nimmt hinten Platz, wo der Patient liegt; handelt es sich um einen besonders kritischen Fall, wechselt der Rettungsassistent ebenfalls nach hinten.

Im Einsatz bei Dunkelheit werden Nachtsichtgeräte eingesetzt. Aber auch für den Instrumentenflug ist die H 145 ausgerüstet. "Im Notfall können wir damit auf dem Flugplatz in Donaueschingen landen, der verfügt über die notwendige Ausstattung", erklärt Fleischer.

Seine Ausbildung hat der Pilot bei der Bundeswehr und einem Austauschprogramm mit der US-Army absolviert. Nach neun Jahren Militärdienst ließ er sich zum Rettungsassistenten ausbilden und flog dreieinhalb Jahre als Co-Pilot. Bevor Fleischer nach Villingen-Schwenningen kam, war er unter anderem über Berlin im Einsatz.

Inzwischen hat Bernd Tabor den hinteren Stauraum des Hubschraubers geöffnet. Dort gibt es mehr Platz als man glauben möchte. Die Liege für den Patienten ist schmal, Geräte und Ausrüstung für den Arzt befinden sich in Griffweite. "Wir sind ausgestattet wie eine gute Intensivstation", sagt Sabine Merz. Und Bernd Tabor beschreibt seine langjährigen Erfahrung mit Hubschraubern mit Beispielen aus der Autobranche: "Früher hatten wir einen Käfer, dann einen Golf – und jetzt haben wir einen Porsche", so der Rettungsassistent.

Beide Türen des Hubschraubers stehen offen, die Kinder haben einen ungestörten Blick auf das Armaturenbrett und die Displays – und etliche Fragen. Darunter gibt es auch die nach dem Preis: Das brandneue Fluggerät kostet einschließlich der medizinischen Ausstattung rund neun Millionen Euro.

Zwei Triebwerke mit über 1600 PS bringen die H 145 in die Luft. Dort kann er sich vollgetankt drei Stunden halten und verbraucht dabei etwa 900 Liter Flugbenzin. Laut Fleischer ist ein Triebwerksausfall bei einem Hubschrauber nicht das größte Problem. "Selbst wenn beide ausfallen, kommt der Heli immer noch sicherer am Boden an als ein Flugzeug." Bei der Bundeswehr seien derartige Manöver jede Woche geübt worden.

In den 105 Stunden, die der neue nachtflugtaugliche Hubschrauber bereits im Einsatz war, wurden auch einige Kleinkinder transportiert. "Es gibt in Mannheim und Tübingen Spezialkliniken für Kleinkinder", weiß Roy Fleischer. Für derartige Flüge verfügt Christoph 11 über einen Inkubator, in dem die winzigen Erdenbürger sicher ans Ziel gelangen.