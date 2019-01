Villingen-Schwenningen Rund 70 Stände im Kurpark

Organisiert wird der Kunsthandwerkermarkt von der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH (WTVS) in Zusammenarbeit mit der freien Kunsthandwerkervereinigung VS-Mosaik.

Noch bis zum 31. März können sich Kunsthandwerker bewerben. Alle Produkte müssen vom Aussteller selbst handgefertigt sein, und es darf nur ein Kunsthandwerksbereich angeboten werden. Um den Besuchern das Kunsthandwerk erlebbar zu machen, sind Vorführungen und insbesondere Workshops am Stand willkommen.

Bewerbungen mit Anschreiben und mindestens vier Fotos der Arbeiten sind an die Kunsthandwerkervereinigung VS-Mosaik per E-Mail an vs-mosaik@gmx.net zu senden. An diesem Juli-Wochenende lädt der Villinger Kurpark nicht nur zum Einkaufen einzigartiger Kunsthandwerke ein, sondern auch zum Mitmachen an kreativen Workshops. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. An beiden Tagen hat der Markt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.