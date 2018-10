Villingen-Schwenningen "Rumpelstilzchen" tanzt im Theater am Turm

Die dritte Spielzeit der Waldorfpädagogin mit Schwerpunkt Märchen und Erzählkunst zieht sich im Theater am Turm danach wieder immer sonntags um 11 Uhr durch die Monate der kalten Jahreszeit und endet am Sonntag, 28. April. Gedacht ist die "seelische Nahrung", wie Ulrike Dworschak ihre rund 40-minütige Märchenstunde gerne bezeichnet, für Kinder ab vier Jahren, eigne sich aber auch, wie sie findet, für Jugendliche und Erwachsene. Ulrike Dworschak erzählt die Märchen nicht nur, sie spielt auch alle Rollen, die darin vorkommen und bedient sich bei den Requisiten, die sie in Windeseile austauscht, verblüffend einfacher Mittel.

Ein-Mann-Inszenierung

Das Feuer, um das Rumpelstilzchen herumtanzt, besteht aus ein paar aufgeschichteten Holzscheiten, aus denen tatsächlich Flammen zu züngeln scheinen – die Erzählerin bewegt dafür lediglich zwei rotglänzende Tücher. Sprachgestaltung, Erzähltechnik und der Sinn für die pädagogische Wichtigkeit von Märchen, das ist der in Schwenningen lebenden Pädagogin wichtig.