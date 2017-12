Villingen-Schwenningen Rummel: gute Chance für Messe

Bislang gab es Auto-Scooter & Co. auf dem Gustav-Strohm-Parkplatz in Schwenningen und auf dem Friedengrund in Villingen. Doch beide Plätze stellen die Schausteller längst nicht mehr zufrieden, insbesondere was die Infrastruktur mit Strom, Wasser, Entsorgung und Parkplätze anbelangt. So prüfte die Stadt, auch auf Initiative der Freien Wähler, Areale und kam zu folgendem Schluss: "Auf dem Messegelände in Schwenningen ist alles vorhanden", sagte Erster Bürgermeister Detlev Bührer im Ausschuss. Es gebe viele Parkplätze, die Anbindung mit Bus und Ringzug sei vorhanden. "Besser geht’s eigentlich nicht." Deutlich machte er auch, dass Regelungen für Lärmschutz des angrenzenden Wohngebiets Frühlingshalde streng eingehalten werden müssen. "Um 22 Uhr muss Schluss sein", erklärte Bührer.

Mit dem Rummel auf dem Messegelände könnte Villingen-Schwenningen eine ganz andere Bestückung an Fahrgeschäften bekommen als bisher. Es könnte einen Jahrmarkt geben, der eines Oberzentrums würdig sei. Mit der Messegesellschaft habe es freilich bereits Gespräche gegeben, nun gehe es darum, Konkretes abzuklopfen.

Die Fraktionen äußerten sich durchweg positiv. Dietmar Wildi (CDU) sagte, mit dem Messegelände habe die Stadt die besten Voraussetzungen mit den wenigsten Investitionen, weil sämtliche Anschlüsse für Versorgungsleitungen vorhanden sind. Wichtig sei, die Schausteller frühzeitig einzubinden. Ernst Reiser (FW) meinte, der Lärmschutz könnte ein Problem werden. "Die werden sich melden, wenn die Stadt dort plant." Überdies bezeichnete er den möglichen Standort Messe "am äußerten Rand der Gesamtstadt" als "nicht gerade glückliche Lösung".