Villingen-Schwenningen Ruhe nimmt schnell ein Ende

Weihnachtszeit in Obereschach bedeutet auch Theaterzeit. Die Freunde von Laientheatern können sich im Dezember und im Januar beim Männergesangverein Frohsinn Obereschach auf drei vergnügliche Abende freuen.

VS-Obereschach. Zu sehen ist die Komödie in drei Akten "Nicht in meinem Haus" aus der Feder von Regina Harlander. So sind die Laienschauspieler, unter ihnen einige Routiniers, seit Oktober dabei, um unter der Leitung von Vera Zimmermann, die schon des Öfteren Regie führte, für ihre drei Auftritte zu proben.

Die beiden Theaterabende finden am Freitag, 28. Dezember, und Samstag, 29. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr und am Samstag, 5. Januar, 17 Uhr, in der Festhalle in Obereschach statt. Und wenn die Proben weiterhin so erfolgreich verlaufen, können sich die Besucher bei dem Lustspiel "Nicht in meinem Haus" wieder auf einiges gefasst machen. Nur so viel sei verraten: Jutta führt ein beschauliches Leben. Zusammen mit Freundin und Mitbewohnerin Hilde genießt sie es, neben trauten Plauderstündchen mit ihrem charmanten Nachbarn Fritz, vor allem eines: ihre wohlverdiente Ruhe.