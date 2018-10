Schwarzwald-Baar-Kreis Rückenwind für den Hagelflieger

Zudem wurden weitere Argumente für den Hagelfliegereinsatz aufgeführt: Die besondere Gefährdung Süddeutschlands auch im Rahmen des Klimawandels, dass Versicherungen möglicherweise künftig keine Elementardeckung mehr anbieten könnten sowie die besondere Gefährdung der hiesigen Bevölkerung durch Hagelunwetter oder Hagelschäden. Das Problem sind die Kosten des Hagelfliegereinsatzes, aber auch anstehende Investitionen wie die Anschaffung von Generatoren zur effizienteren Ausbringung von Silberiodid (20 000 Euro je Gerät), die Einrichtung einer Boden-Leitstelle zur Koordinierung der Einsätze der Hagelflieger (300 Euro pro Einsatz) sowie der Einsatz eines zweiten Fliegers und die Ausdehnung des Schutzgebietes in die Kreise Rottweil und Balingen (25 000 Euro je Einsatzmonat).

Stagnierende Mitgliederzahlen haben inzwischen die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge um zehn Prozent erforderlich gemacht. In dieser Situation war Vereinsvorsitzender Heinz Messner an Landrat Hinterseh herangetreten, sich im Kreistag für eine Unterstützung des Vereins im Jahr 2019 in Höhe von 5000 Euro aus dem Kreishaushalt stark zu machen. Nach wie vor, so heißt es aus der Verwaltung, gilt der Einsatz von Silberiodid zur Hagelabwehr als umstritten. Es fehle noch an neuartigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, um die Wirksamkeit von Silberiodid belegen zu können. Gleichwohl wurde der Beschlussvorschlag von Landrat Sven Hinterseh, dem Kreistag eine finanzielle Unterstützung der Hagelabwehr zu empfehlen und dazu wie in der Diskussion vorgeschlagen, fünf Cent je Kreiseinwohner oder 10 000 Euro in den Haushalt 2019 aufzunehmen, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen durchgewunken.