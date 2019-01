Villingen-Schwenningen Rückblick auf erfolgreiches Jahr

Ganz im Sinne der Karbatschen ging es beim Sommerausflug zu einer interessanten Führung in der Seilerei Muffler in Stockach. Abgerundet haben die Brigachblätzle ihr Jubiläumsjahr mit einem Karbatschen-Flecht-Workshop für Mitglieder und befreundete Vereine, bei dem die Teilnehmer lebendige Einblicke in die verschiedenen Flechttechniken erhielten.

Dass der Verein auch finanziell gut aufgestellt ist, bestätigte Kassierer Christian Herrmann mit dem Kassenbericht. Auch in diesem Jahr ist ein abwechslungsreicher Narrenfahrplan mit Beteiligung an Narrentreffen und Umzügen in Nah und Fern geboten. Die Mitglieder stehen mitten in den Vorbereitungen für den Ball der kleinen Vereine, der wie gewohnt am Fasnetsamstag stattfindet. An der Villinger Fasnet öffnet das Vereinsheim Sansibar in der Gerberstraße wieder ihre Türen.

Zahlreiche Mitglieder der Brigachblätzle wurden für langjährige Mitgliedschaft und großes Engagement geehrt: Zehn Jahre: Zoe Bartler, Isabell Bartler, Florian Bergold, Isabell Bergold und Katrin Bickmann. 15 Jahre: Justin Seemann, Sascha Kosanovic, Lia Hirsch, Lisa Hirsch, Alina Hirsch, Lara Brunner und ­ ­Yasemin Akbal. 20 Jahre: Dominic Effinovicz, Jan Hirsch, Uschi Ferst und Christian Michl. 25 Jahre: Sonja Bartel und Paul Klapper. 30 Jahre: Iris Hirsch, Robert Hirsch und Nicole Seemann. 35 Jahre: Manfred Schwarz und Michael Nows. Paul Klapper (Ehrung für 25 Jahre) und Iris Hirsch (Ehrung für 30 Jahre) erhielten zudem einen Orden für außerordentliches Engagement für den Verein. Michael Nows (Ehrung für 35 Jahre) wurde zum ­Ehrenmitglied ernannt.