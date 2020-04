Villingen-Schwenningen RTL-Sendung "Mario Barth deckt auf" zeigt Sonnenuhr als Geldverschwendung

Villingen-Schwenningen Bereits seit elf Staffeln präsentiert der bekannte Berliner Comedian Mario Barth in seinem TV-Format "Mario Barth deckt auf" die unterschiedlichsten Projekte bundesweit, von denen er glaubt, sie zählen zu den größten Geldverschwendungen. Und so schaffte es die Sonnenuhr auf dem Schwenninger Marktplatz in der erste Folge der neuen Staffel am Mittwochabend ins Fernsehprogramm von RTL.