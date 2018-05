VS-Villingen. Zum wiederholten Mal hat ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Montag, 23.50 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, in der Vockenhauser Straße in Villingen den Rover einer Auto­besitzerin mit roter Farbe besprüht. Der entstandene Sachschaden wird laut Polizeibericht auf rund 500 Euro geschätzt. Bereits vor elf Tagen war der Wagen mit ­Farbe verunstaltet worden. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Villingen unter der Telefonnummer 07721/60 10 entgegen.