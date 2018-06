Villingen-Schwenningen Roth will sich heute zur Wahl erklären

Villingen-Schwenningen (cos). Seit Wochen schon ist bekannt, dass Jürgen Roth, der nicht nur Bürgermeister der Nachbargemeinde Tuningen ist, sondern auch Kreisvorsitzender des DRK, mit einer Kandidatur im OB-Wahlkampf liebäugelt. Obgleich viele Anzeichen dafür gesprochen haben, hielt er sich offiziell lange bedeckt. Nun aber lud er zur Pressekonferenz ins Schwenninger Café Häring ein, wo er sich am heutigen Dienstag zur OB-Wahl erklären will. In der Doppelstadt hat Jürgen Roth vor vielen Jahren auch seine Verwaltungskarriere begonnen – Roth absolvierte hier seine zweijährige Ausbildung als Beamter im mittleren Dienst und durchlief dabei fast alle Ämter. Später arbeitete er als Sachbearbeiter beim Baurechtsamt. Schließlich zog es Roth nach ­Konstanz, wo er die Leitung der Abteilung für Studentenwohnheime des Studentenwerks übernommen hat, ehe er zurück nach Villingen kam und Leiter des Kirchengemeindeamtes der evangelischen Kirchengemeinde Villingen wurde. 2004 wählten die Tuninger ihn erstmals zu ihrem Bürgermeister – 2019 wäre die nächste Bürgermeisterwahl in Tuningen.