Villingen-Schwenningen Roth will Perle VS nach vorne bringen

Die Perle Villingen-Schwenningen möchte er an die Oberfläche holen. Er brauche keine Gutachten, ihm genüge es, genau zuzuhören. Ein Hauptthema sei die Bildung. Es gebe einen Investitionsstau in den Schulen. Die Kinderbetreuung müsse man als Standortfaktor sehen. Er werde das Ehrenamt und die Vereine unterstützen, ebenso wie das Gewerbe und den Handel. "Unsere Straßen sind unser Kapital, das lassen wir kaputtgehen, das darf nicht sein", schloss er.

"Wir haben mit dir die richtige Person gefunden. Du bist mit dem Herzen dabei und wirst Villingen-Schwenningen aus den negativen Schlagzeilen herausholen", zeigte er sich überzeugt.

Plädoyer an Stadträte

Der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei sprach zu den kommunalen Aspekten des Koalitionsvertrages. Er hielt ein Plädoyer an künftige Stadträte, sich bei der Kommunalwahl 2019 zu bewerben. Klaus Martin hatte den Termin mit Frei schon vor zwei Jahren festgezurrt und freute sich, dass das Referat zu den Problemen, die das Land und auch die Stadt berühren, im richtigen Augenblick gehalten wurde.

"Wir stehen in einer einzigartigen Situation. Eine solche habe ich noch nie erlebt", begann Frei seinen Bericht aus Berlin.

Macht- statt Sachfragen

Sachfragen würden von persönlichen Dingen und Machtfragen überlagert, das sei bedauerlich, erklärte Frei. Keine Sachfrage sei es wert, dass man die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU in Frage stellte, so Frei. Es sei nicht einsichtig, dass diejenigen Asylbewerber, die in einem anderen Land ein Verfahren laufen haben, hier nicht abgewiesen werden, machte er klar. Es laufe viel schief, wobei viele andere genauso wichtigen Themen in den Hintergrund geraten waren, bemängelte er.

Zur Verteilung der Gelder meinte Frei, dass Baden-Württemberg sehen müsse, wie das Geld aus Berlin nach Baden-Württemberg gelange. Es sei für ihn nicht nachvollziehbar, dass zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern einen zehnmal so hohen Betrag wie Baden-Württemberg zugewiesen bekommen habe.

Auch für den Mobilfunk benötige man ein engmaschiges Netz, das werde ein großes Thema sein. Zusätzliche zwei Milliarden Euro für das Thema Ganztagsschule sowie 3,5 Milliarden Euro für die unter Sechsjährigen in den Kommunen sei zwar wohltuend, aber auch die Qualität halte er für wichtig.

Der mangelnde Wohnraum betreffe nicht nur die Großstädte, dieser Markt habe sich gedreht und belaste auch mittelgroße und kleine Städte: "Wir benötigen den sozialen Wohnungsbau und wollen den Eigentumsanteil erhöhen, so Frei.

Fragen zu Flüchtlingen

Zu der Frage aus den Reihen der Mitglieder, wieso alle Flüchtlinge nach Deutschland kommen wollen und was passiere, wenn zum Beispiel die Registrierungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel Italien und Bulgarien nicht wahrgenommen werden, antwortete Frei: "In Italien kommen nicht mehr Flüchtlinge an als in Deutschland, wir werden sagen müssen, dass das so nicht funktioniert, wenn sich die Länder nicht an Verträge halten. "Deutschland mache es vielen Flüchtlingen sehr leicht, da wir sofort mit Sozialleistungen helfen", so Frei.

Gudrun Furtwängler, Ortsvorsteherin von Rietheim, wollte wissen, ob es "wegen Trump" zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten kommen könne? Weiter habe die Autoindustrie viel Vertrauen verspielt, erklärte sie. "Was immer wir hören, ist für uns gefährlich, gerade auch in Baden-Württemberg, antwortete Frei. "Jede Diskussion um Strafzölle sei Gift für uns", fuhr er fort. Bei den Betrügereien gehe es um die Glaubwürdigkeit "made in Germany", dieses Prädikat komme in Verruf, fuhr er fort. Der beste Diesel komme aus Baden- Württemberg und das Zubehör aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis, so Frei.

Zum Thema Kommunalwahlen im kommenden Jahr erklärte Frei: "Ich stellte es mir früher langweilig vor, Stadtrat zu werden, doch dann war ich sehr überzeugt. Wir brauchen gute Frauen und Männer am Ratstisch", erklärte Thorsten Frei.