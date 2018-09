Villingen-Schwenningen Roth will Neubau von St. Lioba unterstützen

Im Haus gibt es eine eigene Wäsche- und Küchenversorgung. Diese Individualität bietet einen immensen Mehrwert für die Bewohner. Nachdem die Heimverordnung zwingend Einzelzimmer verlangt, plant man einen Neubau, der dann noch 90 vollstationäre Plätze anbieten könnte. Dazu kommen Kurzzeitpflegeplätze, die besonders für Personen gedacht sind, die normalerweise zu Hause gepflegt werden und nur für kürzere Zeit in einem Heim untergebracht werden müssen. Daneben ist ein erhöhter Bedarf an "Betreutem Wohnen Plus" zu verzeichnen. Bei 128 Plätzen verzeichnet die Heimleitung rund 250 Neuzugänge jährlich. Damit verdeutlichte Jenny Fries, die Pflegedienstleiterin des Hauses, dass die Bewohner erst in der allerletzten Lebensphase ins Heim kommen. Roth sicherte dem kirchlichen Altenheim seine Unterstützung für das Projekt Neubau im Falle seiner Wahl zu.

Bei den Gesprächen mit den Heimbewohnern nahm er viele Impulse zu Themen Gehwegsanierung, Randsteinab senkung und Kopfsteinpflaster in Villingen mit. "Hier gibt es einiges anzupassen", musste Roth anerkennen. Er werde diese Anregungen mitnehmen und sich für die Beseitigung der Missstände einsetzen.