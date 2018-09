Villingen-Schwenningen Roth wehrt sich gegen "Diffamierungen"

Villingen-Schwenningen. Auch an die Redaktion des Schwarzwälder Boten wurden entsprechende Behauptungen herangetragen. Im Laufe der Recherche trat unsere Redaktion auch an den Mann heran, dem nun hinter vorgehaltener Hand mafiöse Verstrickungen vorgeworfen werden: Jürgen Roth. Seine Presseerklärung veröffentlichen wir an dieser Stelle im Wortlaut: "In den vergangenen Wochen haben persönliche Diffamierungen und Unterstellungen gegen mich als Bürgermeister und Oberbürgermeisterkandidat massiv zugenommen und mittlerweile ein Maß erreicht, das auch in einem Wahlkampf aus meiner Sicht unzulässig ist. Ich werde das nicht länger erdulden, sondern mich dagegen zur Wehr setzen.

Das Fass zum Überlaufen gebracht haben die jüngsten, anonym eingebrachten Diffamierungen, ich würde Kontakte zur Mafia pflegen oder mich gar von ihr bestechen lassen. Derlei falsche Anschuldigungen kann ich nicht tolerieren. Offenbar hat die Tatsache, dass ein Bauherr in Tuningen, der vor mehr als acht Jahren in Tuningen ein Grundstück erworben und bebaut hat und im vergangenen Jahr unter Mafiaverdacht verhaftet wurde, die Phantasie einer oder mehrerer Menschen sehr stark beflügelt. Um es ganz klar zu sagen: Ich stehe weder im Kontakt zur Mafia noch habe ich jemals Bestechungsgelder oder vergleichbares angenommen. Zudem ist für Bauangelegenheiten in Tuningen alleine das Baurechtsamt des Landkreises zuständig.

Hier wird offenbar mit allen Mitteln versucht, meine Reputation als Bürgermeister und als Oberbürgermeisterkandidat nachhaltig und existenziell zu schädigen. Gegen die erfundenen Vorwürfe werde ich mich deswegen mit allen verfügbaren juristischen Mitteln zur Wehr setzen und deshalb auch Strafanzeige erstatten.