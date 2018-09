Villingen-Schwenningen Roth wagt sich aufs Eis

Damit sei die Einrichtung einer Eishalle vergleichbar mit einem Schwimmbad. Wenn die Kühlanlage der Halle 2 und der Curling-Bahn saniert seien sowie die Einhausung dieser Halle fertig sei, könne ab 2020 ganzjährig Eis vorgehalten werden. Das erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des Eisstadions für die Profis, die vielen jugendlichen Spieler und auch für auswärtige Mannschaften. In Verbindung mit dem geplanten Hotel in direkter Nachbarschaft könne ein Eissportzentrum von nationaler Bedeutung entstehen. Auch die Intensivierung des Schulsports in der Eislauf- und Eishockey-Disziplin sei eine Zukunftsoption.

Neben der Besichtigung des Komplexes konnte Jürgen Roth auch mit dem Manager des SERC und einigen Spielern sprechen. "Meine sowieso schon vorhandene Begeisterung für den Eissport und insbesondere für den SERC wächst mit Kenntnis der dahinter stehenden Technik noch einmal", konstatierte Roth. "Mit dem Eisstadion haben wir einen Leuchtturm im Sportbereich, der in der Umgebung seinesgleichen sucht. Und wenn dann noch andere große Veranstaltungen in der Halle stattfinden, bringt das der Stadt weitere überregionale Aufmerksamkeit."