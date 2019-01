Villingen-Schwenningen Roth und Bührer kandidieren für den Kreistag

An diesem Tag endet die Amtszeit der bisherigen 40 Gemeinderäte von Villingen-Schwenningen. Fünf Jahre mit einer langen Liste an Themen und Sitzungen liegt hinter den Ehrenamtlichen von CDU (bislang 13 Sitze), Freie Wähler (neun), SPD (acht), Grüne (fünf), FDP (zwei), AfD (zwei) und DLHV (ein Sitz). Und am nächsten Tag, am 27. Mai, beginnt bereits die Amtszeit für das neue ­Gremium. Die bislang im Rat vertretenen Parteien und Gruppierungen werden sich, wie berichtet, in den nächsten Wochen mit der Kandidatenaufstellung beschäftigen. Auftakt macht am Samstag die FDP.

Die Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge beginnt am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung der Wahl am 2. Februar und endet am Donnerstag, 28. März, 18 Uhr, dem 59. Tag vor der Wahl, wie die Stadtverwaltung in der Vorlage zur nächsten Gemeinderatssitzung schreibt.

Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Gemeindewahlausschuss spätestens am 4. April, dem 52. Tag vor der Wahl. Als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses schlägt die Verwaltung Joachim Wöhrle, Leiter des Haupt- und Personalamtes, vor, als seine Stellvertreterin Ulrike Eichert, Abteilungsleiterin in diesem Amt. Nicht für diese Positionen zur Verfügung stehen sowohl der neue Oberbürgermeister Jürgen Roth als auch der Erste Bürgermeister Detlev Bührer. Der Grund: Beide kandidieren für den Kreistag, informiert die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage.