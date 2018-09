Villingen-Schwenningen Roth: "eine liebevolle Einrichtung"

Alles hat gestimmt an diesem Tag: viele freundliche Besucher, eine große Zahl an Helfern, das gute Mittagessen, gekocht vom Restaurant Lorettohöhe, die Unterhaltung durch die "zwei singenden Bierbrauer" und letztendlich ein guter Erlös des Tages zu Gunsten der Feldner Mühle für ihre Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen. OB-Kandidat Jürgen Roth war längere Zeit über Mittag anwesend und führte an den Tischen gute Gespräche. Von mancher Seite wurde geäußert, dass man sich freue, ihn hier mal ganz persönlich kennen zu lernen.

Paul Mäder, Mitglied des Fördervereins, der die Einrichtung Feldner Mühle betreibt, gab Roth bei einem Rundgang durch das Haus einen Überblick über die soziale Arbeit, die dort mit behinderten Kindern und Jugendlichen geleistet wird. Jeder der Räume, in denen die Behinderten eine Auszeit genießen können, ist nach einem Thema eingerichtet und entsprechend dekoriert. Jürgen Roth zeigte sich beeindruckt "von der liebevollen Einrichtung". Er stellte fest, dass man überall in der Stadt die Feldner Mühle kenne, nicht zuletzt durch die Sonntagsbewirtung im Sommer, aber kaum jemand wisse, "wie zweckmäßig und doch heimelig das Haus im Inneren eingerichtet ist". "Diese Einrichtung ist ein Kleinod, das jede Unterstützung der Öffentlichkeit verdient."