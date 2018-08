Erschrocken reagierten in den vergangenen Tagen Spaziergänger am Regen­rückhaltebecken hinter der ehemaligen Jugendherberge in Villingen. Das dortige Wasser hatte sich blutrot gefärbt – und sorgt für eine bedrohliche Optik. Die Stadt kann jedoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten Entwarnung geben. "Das sieht zwar tatsächlich be­drohlich aus, ist aber absolut ungefährlich", so Pressesprecherin Oxana Brunner. Das zuständige Fachamt habe nach dem Hinweis unserer Zeitung eine Probe genommen und sich das Szenario vor Ort angeschaut. Das Ergebnis: Die rote Färbung kommt von einer Alge. "Das hängt mit der langen Hitzeperiode zusammen – dies fördert die Algen­produktion", erklärte Brunner. Das Amt rechnet damit, dass sich die dortige ­Situation nach dem Wetterumschwung wieder normalisiert – und die rote Färbung damit der Vergangenheit angehört. Foto: Eich