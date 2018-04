Schwarzwald-Baar-Kreis. "Der Kreis ist bezüglich des Breitbandausbaus gut in das Jahr 2018 gestartet. Von insgesamt 33,7 Millionen Euro an Fördermitteln, welche das Land in diesem Jahr bereits an die Landkreise vergeben hat, ging ein zufriedenstellender Teil der Fördermittel an den Schwarzwald-Baar-Kreis", findet der Landtagsabgeordnete Karl Rombach (CDU). Er gratulierte dem Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar zur Übergabe der Förderbescheide von insgesamt 2,7 Millionen Euro für den Breitbandausbau.Insgesamt wurden neun Förderbescheide für neun Anträge von Innenminister Thomas Strobl überreicht. Bereits 2017 wurden 30 Projekte imKreis mit 8 919 749 Euro gefördert.