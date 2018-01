Villingen-Schwenningen Roland Mack ist Gastredner der IHK

Nach Firmenangaben besuchen jährlich über 5,5 Millionen Besucher aller Nationen den Freizeitpark in Rust. laut Handelsblatt sei er der beliebteste Freizeitpark in Deutschland. Seit seiner Gründung habe der Badener Mack aus einem kleinen Schlosspark in Rust eine Tourismusattraktion geschaffen, die inzwischen rund 250 Millionen Euro erwirtschaftet. Er besteht aus dem Freizeitpark und mehreren Hotels. Hatte der Park früher nur in der Sommersaison geöffnet, so ist er seit ein paar Jahren auch im Winter besuchbar, vor allem werden dann verschiedene Showattraktionen geboten. Neben dem Europapark gehört dazu auch ein Betrieb, der Achterbahnen produziert.