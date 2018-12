Villingen-Schwenningen Rohstoffsicherung von Muschel- und Jurakalk nach 2025

Bei der Änderung geht es bei sechs der zehn Standorte um den Muschelkalk-Abbau. Der Rohstoff wird etwa für den Straßenbau, als Gleisschotter oder für die Herstellung von Zement verwendet.

Insgesamt handelt es sich bei zehn Standorten in den Landkreisen Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar um eine Ausweitung von 70 Hektar. Im Landkreis Tuttlingen ist davon der Muschelkalk-Abbau in Dürbheim betroffen, deren Sicherungsfläche in Höhe von 5,5 Hektar für den Abbau freigegeben werden soll.

In Emmingen-Liptingen ist der Abbau von Jurakalk, der etwa im Hausbau zum Einsatz kommt, betroffen: Die Abbaufläche soll um 1,8 Hektar erweitert werden, die bislang nicht festgelegt worden ist. "Wir weisen keine zusätzlichen Sicherungsflächen aus", betonte Verbandsdirektor Guse.

Als nächster Schritt erfolgt nun die Unterrichtung der Öffentlichkeit über den Aufstellungsbeschluss.

Für die nächste Sitzung im Frühjahr des kommenden Jahres ist der Beschluss über den Planentwurf vorgesehen. Dann kommen auch die Träger der öffentlichen Belange ins Spiel, die ihre Stellungnahme zu dem Plan abgeben können.