Villingen-Schwenningen Röber trifft sich am runden Tisch mit Sozialpartnern

"Die Sorgen, Nöte und Anliegen der Arbeitnehmer sind mir wichtig. Ob günstiger Wohnraum, mehr Kita-Plätze eine bessere Taktung im ÖPNV, um nur einige wichtige Punkte zu nennen", so Röber. "Dr. Jörg Röber wird das Oberzentrum Villingen-Schwenningen in den kommenden Jahren als Oberbürgermeister gut in die Zukunft führen. Und dabei alle gesellschaftlichen Gruppen mitnehmen, da bin ich mir sicher", meinte Gerhard Labor, Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes Villingen.

Röber sieht auch Potential bei den Mitarbeitern der Stadt. Auch eine Stadtverwaltung steht wie die freie Wirtschaft im Wettbewerb um die besten Köpfe und engagiertesten Mitarbeiter. "Ich werde hier meine Erkenntnisse aus Studium, der Beratung von Kommunen in Deutschland und der Schweiz einbringen." Und weiter: "Eine höhere Motivation unserer Mitarbeiter heißt am Ende mehr Zufriedenheit, bessere Ergebnisse, höherer Output und damit zufriedene Bürger, Vereine und alle, die mit der Verwaltung in Kontakt treten", so der OB-Kandidat.

Außerdem hat Jörg Röber auf Einladung von Geschäftsführer Christian Reith das Winkler-Bildungszentrum im Zentralbereich von VS besucht. Im Rahmen des Termins informierte sich Röber über das breite Ausbildungs-, Weiter- und Umschulungsangebot von Winkler. Während des Besuchs tauschten sich Reith und Röber aber nicht nur über die beeindruckende Angebotsvielfalt von Winkler aus, sondern sprachen auch über die Herausforderungen, die sich gerade für Winkler, als einen der großen Bildungsträger für die heimische Wirtschaft, durch sich ändernde politische Weichenstellungen stellen, heißt es in einer Mitteilung. Christian Reith betonte, dass der Bereich der Berufsqualifizierung beziehungsweise der beruflichen Bildung in den vergangenen Jahren viele gesetzliche Veränderungen erlebt habe. Vor diesem Hintergrund sei es auch für Winkler immer wieder eine große Herausforderung, den eigenen hohen Qualitätsstandard bei der praxisnahen Ausbildung mit den vorgegebenen Kostenbeiträgen, insbesondere staatlicher Mittelgeber, in Einklang zu bringen.