Villingen-Schwenningen Röber strebt gutes Umfeld in Bildung an

Jane Heinichen, bis vor kurzem Schulleiterin der Goldenbühlschule in Villingen, führte in das Thema mit einem Impulsvortrag ein, teilt Röber mit.

"Ich kenne die Problematik an den Kitas und den Schulen nicht nur vom Hörensagen. Meine beiden Söhne fallen in genau diese Zielgruppe. Ich verstehe unsere Eltern und die Schüler sehr gut", so der OB-Kandidat. Das sei für Röber mehr als nur eine Pflichtaufgabe der Stadt. Er werde als Oberbürgermeister die Spielräume nutzen, die die Stadt als Träger, aber auch als Arbeitgeber habe, um ein attraktives Umfeld für die Kinder, die Schüler und die Erzieherinnen zu schaffen.

"Gerade für die Mitarbeiter soll es motivierend sein, unseren Kleinen die Zuwendung und Förderung zu geben, die sie brauchen", meinte Röber weiter.