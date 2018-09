Villingen-Schwenningen Röber für höheren Zuschuss

Großen Applaus bei allen Beteiligten habe der Kandidat bekommen, als sich herausstellte, dass er die Tannheimer Chronik gelesen hatte und ihm so die interessante Historie der Ortschaft sehr gut bekannt war, teilt Röber mit.

Großes Lob sprach Röber den Mitwirkenden des Jubiläumsjahres aus. "Das war großartig und hat die Dorfgemeinschaft gestärkt." Überdies habe er ganz genau hingehört, als Ortsvorsteherin Keller auf die Probleme hinwies, die es beim Ausbau der Kita gegeben hat. Insbesondere die lange Dauer, bis die notwendigen Ausschreibungen für die baulichen Maßnahmen zur Ertüchtigung des Gebäudes auf den Weg gebracht worden sind, seien kritisch angemerkt worden.

Auch das Thema Bauplätze sei in diesem Zusammenhang angesprochen worden. Nach dem Rundgang stellte sich Röber den Bürgern im Lamm vor und beantwortete Fragen. Themen waren unter anderem Straßen, Nachbarschaftshilfe in den Ortschaften und Angebot an günstigem Wohnraum.