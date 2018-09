Villingen-Schwenningen. Der OB-Kandidat Jörg Röber lädt interessierte Bürger und Händler zu seinem ersten Themenabend am Freitag, 14. September, 18.30 Uhr, im Café am Riettor in Villingen ein. "Innenstädte und Handel" lautet das Thema der Auftaktveranstaltung zu einer Reihe von fünf Abenden mit den Schwerpunkten Digitalisierung, In­frastruktur und Verkehr, Schulen und Kitas und Zusammenleben. Die Innenstädte von Villingen und Schwenningen müssten unter den veränderten Bedingungen positiv weiterentwickelt werden. Die Akteure aus Handel, Gastronomie, Immobilienbesitzern und Tourismus sollten zusammen mit der Stadt neue Allianzen schmieden, so Röber.