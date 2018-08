Villingen-Schwenningen Rockmusik als Lebenselixier

VS-Villingen. Der Musiker aus der Schweiz klingt auf seinem zehnten Studioalbum so rotzig und frech als wäre es sein Debut. Im Elan der Konzerttournee im Frühling/Sommer 2017 entstand das neue Werk. Die Live-Präsenz und die Energie des Zusammenspiels der Band waren ein wichtiger Antrieb und gaben das nötige Feuer. Komponieren, spielen und aufnehmen gingen Hand in Hand.

Burrell verpackt sonst immer gerne Eigenerlebtes in seine Songs. Doch auf diesem Album besingt er zum ersten Mal bewusst Dinge, die ihn nachdenklich stimmen. Er spricht Eigenschaften oder Zustände der Gesellschaft an, die sich schon so verankert haben, dass die Menschen sie gar nicht mehr hinterfragen. Er kritisiert, dass Hinterfragen dem Schönreden gewichen ist, die meisten wegschauen statt Erkennen und abwarten statt handeln. Burrell singt in seinen neuen Songs auch über die Rückkehr von Robin Hood, und fragt sich, wann der bodenlose Eimer endlich voll ist. Wer in dieser lauten Welt gehört werden will, muss schreien.

"Bin zwar bisschen verstaubt aber noch lange nicht veraltet und schon gar nicht eingerostet" witzelt Reto über sich und sein Handwerk. Er ist seit 20 Jahren als Singer und Songwriter unterwegs. Viel ist passiert in dieser Zeit. Hunderte von geschriebenen Songs, tausende von Arbeitsstunden in verschiedenen Aufnahmestudios rund um die Welt. Es gibt wohl nichts von ihm Erlebtes, das Reto Burrell nicht in seine Songs mithineinfließen ließ.