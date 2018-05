Villingen-Schwenningen Rockiger Abend für den sozialen Zweck

16 000 Euro kommen zusammen

Am Freitag ging das Rock-Konzert zugunsten des Fohrenhofs in Unterkirnach in die dritte Runde. Das Gemeindezentrum der katholischen Pfarrei St. Bruder Klaus in Villingen war proppenvoll, denn das Konzert war ausverkauft. Den Abend eröffneten die "WackerStones", die Schülerband der Karl-Wacker-Schule aus Donaueschingen. Sie begannen den Abend mit dem Lied "Here I Am Rock You Like A Hurricane" von den Scorpions, das sie selbst "Hallo Fans – wir rocken wie ein Hurricane" nannten. Schon gleich zu Beginn waren die vielen Rockfans voll dabei, und die Stimmung super.

Ein wichtiger Teil des Abends war die Geldübergabe an Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender für den Caritasverband im Schwarzwald-Baar-Kreis. Allein im Vorverkauf kamen 16 000 Euro zusammen, die an den Fohrenhof Unterkirnach, ein vom Caritasverband getragenes Restaurant, in dem Inklusion auch im Berufsalltag gelebt wird, ging. Veranstalter des Konzerts war das Amateurtheater Fieber, für das stellvertretend Jörg Westermann das Geld in Form von drei Luftballons überreichte.