Ausgebessert wurden am Samstag die um den Minikreisverkehr in Marbach ent­standenen Risse in der Fahrbahndecke. Hierzu wurden von einem Unternehmen die Risse gereinigt und mit Bitumen ausgefüllt. Neu befestigt wurde auch ein ­Randstein an der Umrahmung des mit Pflastersteinen ausgelegten Kreisels. Die Arbeiten ziehen keine Kosten für die Stadt nach sich, da die Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung ausgeführt wurde. Erbaut wurde der überfahrbare Minikreisel vor drei Jahren beim ehemaligen Gasthaus Linde im Zuge der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt. Foto: Kaletta