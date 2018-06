Villingen-Schwenningen Risiken für Export

Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch mit der deutschen Regierungskoalition ist Ralph Wurster, Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau, nicht zufrieden. Als "echten Schlag" sieht der Arbeitgeberverband die geplante Einschränkung der "sachgrundlosen Befristung" von Arbeitsverhältnissen von 24 auf 18 Monate.

Zumal, so merkt er an, dass "der größte Ganove bei befristeten Arbeitsverhältnissen der öffentliche Dienst sei, der doch eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen sollte. "Dass Unternehmen bereits ab 75 Beschäftigten nur noch 2,5 Prozent der Belegschaft sachgrundlos befristet beschäftigen dürfen, ist nicht nur willkürlich, sondern beraubt die Unternehmen ihrer dringend notwendigen Flexibilität", ärgert sich Wurster. Befristungen seien ein unverzichtbares Instrument, um in einer globalisierten und zunehmend digitalisierten Wirtschaft die nötige Beweglichkeit zu haben. Weiter kritisiert er, dass die Groko eine einseitige Politik zu Lasten der Wirtschaft verfolge.

"So wäre die geplante Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge ein teurer Rückschlag für die Unternehmen." Das würde die Betriebe, so rechnet Wurster vor, mit zusätzlichen Lohnnebenkosten von circa fünf Millionen Euro belasten. Dabei, so wendet er ein, "finanzieren die Arbeitgeber schon heute aufgrund der allein getragenen Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall einen größeren Teil der Krankheitskosten als die Arbeitnehmer.