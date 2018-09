Villingen-Schwenningen Ringzug fährt künftig anders

So sind die Schüler der Rudolf-Steiner-Schule um 7.40 Uhr beim Haltepunkt VS-Zollhaus, dort besteht Anschluss an die Buslinie 13 Fahrt 110 um 7.50 Uhr statt bisher 7.56 Uhr. Damit diese Verbesserung stattfinden konnte, mussten nachfolgende Verbindungen geändert werden: Die Ringzug-Fahrt HzL 742/88584 um 7.31 Uhr ab VS-Schwenningen mit Ankunft um 7.38 Uhr in VS-Villingen entfällt komplett. Die Fahrt 88601 um 6.43 Uhr ab Bräunlingen hat ab VS-Villingen in Richtung Trossingen geänderte Fahrzeiten und wird verlängert bis Trossingen Stadt. Fahrt 88607 verkehrte bisher am Samstag und Sonntag um 7.05 Uhr ab Bräunlingen und fährt künftig bereits um 7.01 Uhr. Fahrt 88608 fährt künftig um 7.59 Uhr ab Trossingen Bahnhof nach VS-Villingen. Die Abfahrt in VS-Schwenningen erfolgt um 8.06 Uhr, Ankunft in VS-Villingen ist um 8.17 Uhr.

Für detailliertere Auskünfte steht den Fahrgästen die Auskunft der Deutschen Bahn unter www.bahn.de sowie die elektronischen Fahrplanauskunft Baden-Württembergs www.efa-bw.de zur Verfügung.

Fahrgäste des Ringzuges werden gebeten, sich über die Abfahrtszeiten zu informieren.