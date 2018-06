Villingen-Schwenningen Rietvögel feiern am Samstag 60. Geburtstag

VS-Villingen. Die Vorbereitungen sind im vollem Gange. Es wird wieder ein Speise- und Getränkeangebot mit besonderen Spezialitäten geben. Auch ein Kuchenangebot steht in der Kaffeestüble bereit. Die Jüngeren bereiten frische Waffeln zu. Außerdem wird der Verein um 11 Uhr seinen Vorschlag für eine ganzjährige Verewigung der Rietvögel in der Rietgasse präsentieren. Freilich werden die Gäste am Festtag musikalisch unterhalten. Weiter gibt es während des Festbetriebs ein Glücksrad und Schätzgewinnspiel sowie die beliebte "Wäschhänke".