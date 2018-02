Villingen-Schwenningen Rietstraße: Senioren hoffen auf Rückenlehnen

Um jugendlichen Rowdies diese Möglichkeit gar nicht erst zu bieten, machte man in der Stadt Villingen-Schwenningen einst kurzen Prozess. Man beschloss, bei der Anschaffung neuer Bänke für die Innenstadt einfach auf Rückenlehnen zu verzichten und Modelle ohne diesen Komfort zu wählen.

Problem gelöst? Das eine ja, doch an dessen Stelle trat ein neues: Ältere Menschen, die in der Fußgängerzone unterwegs sind und sich zwischendurch ausruhen möchten oder müssen, können sich nun nicht mehr entspannt zurücklehnen. Ihnen fehlt die Rückenlehne an den Bänken.

Einer, der sich ebenfalls zum älteren Semester zählt und deshalb für seinesgleichen Partei ergreifen wollte, nutzte die Gelegenheit der aktuellen Debatte um die Sanierung der Rietstraße im Gemeinderat am Mittwochabend: der Villinger Hans-Georg Reinsch.