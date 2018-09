VS-Villingen. In den Straßenzügen der Niederen Straße, der Bickenstraße und der Oberen Straße könnten die Stände der Händler platziert werden und die Marktbesucher könnten dort auch ungehindert an den Ständen entlang schlendern, begründet die Stadt ihre Entscheidung. In der Rietstraße werde lediglich der Bereich der Baustelle zwischen Marktplatz und Kreuzung mit der Färberstraße ausgespart, in der übrigen Rietstraße würden die Marktstände wie gewohnt aufgebaut werden. Der Baustellenbereich könne von Passanten und Marktkunden passiert werden. Der Villinger Herbstmarkt findet am Donnerstag, 11. Oktober, bis Sonntag, 14. Oktober, statt. Geöffnet ist dieser werktags von 9 bis 18.30 Uhr sowie sonn- und feiertags von 10 bis 18 Uhr.