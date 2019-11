Villingen-Schwenningen Rietstraße biegt auf Zielgeraden ein

Begonnen hatten die Arbeiten am 10. September im vergangenen Jahr im Bereich des Latschariplatzes. In diesem Zuge wurden Gas-, Wasser-, Strom- und Breitbandleitungen sowie die zugehörigen Hausanschlüsse erneuert. Nach Fertigstellung ging es an die Oberfläche die, entsprechend der anderen Straßen in der Fußgängerzone, umgestaltet wurde.

Die Wanderbaustelle hatte sich in den vergangenen Monaten, mit einer Unterbrechung im Winter bis kurz nach der Fasnet, bis zur Schulgasse durchgearbeitet. Dank guter Koordination konnten die Cafés ihre Sitzbereiche im Freien mit meist nur geringen Einschränkungen nutzen.

Trotz der lobenswerten Zusammenarbeit und der guten Kommunikation mit der Baustellenleitung hatten die Händler in der Rietstraße mit hohen Umsatzeinbußen zu kämpfen – auch deshalb, weil die provisorischen Wege für Rollatoren oder Kinderwagen nur schwer zu bewältigen waren. Entsprechend sei ein Wegfall der Laufkundschaft zu verzeichnen gewesen.

Im September haben wir mit den betroffenen Händlern gesprochen:

Zur Unterstützung der Einzelhändler und als Vorfreude auf eine bald neu gestaltete City wurde im August auf Initiative der Stadt, des Einzelhandels, der Industrie- und Handelskammer sowie der Wirtschafts und Tourismus GmbH ein Baustellenfest gefeiert.

Auch im kommenden Jahr – zum Ende der umfangreichen Sanierung – soll es wieder ein großes Fest zur Einweihung der neuen Riet­straße geben.