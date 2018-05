VS-Villingen (cos). Ab dem Hochsommer soll sich das Bild in der Villinger Innenstadt für einige Zeit radikal verändern: Geht es nach der Stadtverwaltung, soll im August nämlich die Sanierung der Villinger Rietstraße beginnen, so die Information von Erich Hargina von der Stadtverwaltung am Mittwochabend im Gemeinderat. Dieser Plan aber gilt unter Vorbehalt, die Ausschreibung der Arbeiten ist für Juli vorgesehen. Anlieger und Geschäftsleute werden dann vermutlich auf eine Geduldsprobe gestellt, denn die Bauzeit soll etwa zwei Jahre betragen.