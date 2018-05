Villingen-Schwenningen Rietheim: Der Ausnahmezustand naht

Begonnen werden soll am 1. Oktober dieses Jahres mit der Erneuerung der Kanalisation in der Pfaffenweiler Straße bis hin zum Wettgraben. Diese Maßnahme habe auch Anlass gegeben, dass danach eine Belagserneuerung, aber kein Vollausbau, erfolgen solle, erinnerte Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler. Die Arbeiten der Kanalsanierung sollen voraussichtlich am 21. Dezember fertig sein.

Im darauf folgenden Frühjahr werde der Straßenbelag bis hin zur Ortsausfahrt nach Marbach sowie der in der Oswald-Meder-Straße erneuert. Erich Hargina wies darauf hin, dass während der Bauphase Umleitungen eingerichtet werden, eventuell werde es auch eine Ampel-Regelung geben. Rechtzeitig werde für die Anlieger ein Info-Blatt herausgegeben, auch sollen diese von der ausführenden Firma rechtzeitig in Kenntnis gesetzt werden, wenn kurzfristig die Einfahrt zum Grundstück gesperrte werde. Solange der Wettgraben gesperrt ist, müsse die Feuerwehr über den Entenweg zu ihren Einsätzen fahren. Auch der übrige Verkehr in diesem Bereich werde über den Entenweg umgeleitet.

Die Rathauschefin sah es als dringend an, dass diese Straße, die sich in einem sehr schlechten Zustand befindet, baldmöglichst so hergerichtet wird, dass sie einigermaßen befahrbar sei. Von der Stadt sei zugesichert worden, dass Gelder für eine ordentliche Sanierung im nächsten Haushaltsplan eingestellt werden. Vom Gremium wurde die Frage gestellt, ob es Möglichkeiten gebe, die Ortseinfahrt aus Richtung Marbach so zu gestalten, dass die Autofahrer gezwungen sind, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren.