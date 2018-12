VS-Rietheim. Nach Abschluss des ersten Abschnitts der Kanalbauarbeiten wurde die Straßenoberfläche mit einer provisorischen Asphaltschicht hergestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Verkehr könne seit Mitte der Woche wieder uneingeschränkt fließen. Die Baumaßnahme werde voraussichtlich ab 14. Januar fortgesetzt – sofern die Witterung es zulässt. Sollte dies möglich sein, könne die gesamte Maßnahme einschließlich der Fahrbahnsanierung bis Mai fertiggestellt werden. 2019 werde der zweite Teil der Kanalbauarbeiten in der Pfaffenweilerstraße und Am Wettgraben ausgeführt. Hierfür würden zunächst die gleiche Sperrung und Umleitung eingerichtet und nach kurzer Zeit die Einmündung Am Wettgraben für den Anliegerverkehr voll gesperrt. Die betroffenen Firmen Am Wettgraben und Hinterhofen würden über den Feldweg Entenstraße mit einem zulässigen Höchstgewicht von zwölf Tonnen umgeleitet. Der Umleitungsverkehr werde örtlich ausgeschildert, so die Stadt