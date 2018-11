Villingen-Schwenningen Rick Barton mit neuer Band in den Irish Pubs

Villingen-Schwenningen. Die Konzerte sind am Samstag, 17. November, 20 Uhr, im Irish Pub Schwenningen, Kronenstraße 24, und am Montag, 19. November, 20 Uhr, im Irish Pub Villingen, Romäusring 21. Continental ist die Lust am Rock’n’Roll mit einem deftigen Schuss Punk und einer guten Brise Folk und Blues. Gegründet wurde die Band 2009/10. Rick Barton ist kein Unbekannter in der Musikszene. In seinem musikalischen Lebenslauf finden sich Bostoner Bands wie The Outlets, Everybody Out!, Street Dogs und FM359, nicht zu vergessen, dass er ein Gründungsmitglied der Dropkick Murphys ist. Nun sind Sohn Stephen Barton und Vater Rick Barton mit Continental auf Europatour.