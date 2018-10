Villingen-Schwenningen Richtige Diskussion zur richtigen Zeit

Schwarzwald-Baar-Kreis. In das vom Land mit 255 000 Euro geförderte Projekt sei innerhalb von zwei Jahren viel Zeit investiert worden, so Gwinner im Ausschuss für Wirtschaft und Verwaltung. Heraus kam unter anderem der Vorschlag, die Bedarfsplanung kleinräumiger zu fassen als bisher, nämlich in vier Planungsbereiche statt zwei: VS, St. Georgen, Furtwangen und Donaueschingen. Dazu gibt es auch bereits einen Gesetzesentwurf, der vorsieht, dass die Kassenärztliche Vereinigung in den stark unterversorgten Gemeinden die ärztliche Versorgung sicherstellen kann. Unter anderem müsste ein Beschluss des Kreistages vorliegen.

Mit den Ärzten und Gemeinden wurde eine intensive Diskussion geführt, sagte Gwinner. Als ein Problem dabei habe sich trotz Zustimmung herausgestellt, dass es sich um unternehmerische Entscheidungen der Ärzte handele und es insgesamt zu wenig Ärzte gebe. Vor allem im südlichen Bereich des Kreises nähert sich der Versorgungsgrad von 81 Prozent der Unterversorgung, die bei 75 Prozent beginnt. "Viel besser sieht es in Villingen-Schwenningen mit 101,5 Prozent aus."

Eine kleinräumigere Bedarfsplanung statt der Einteilung in zwei Planungsbereiche Nord und Süd schlägt auch Bernhard Faller vom Forschungsinstitut Quaestio vor. Im Jahr 2017 waren 39 Prozent der Hausärzte über 60 Jahre alt. "Wir brauchen 8000 Hausärzte, aber es sind 2017 nur 1415 fertig geworden", legte er den Finger auf die bevorstehende Ruhestandswelle und den Nachwuchsmangel. Die Nachwuchs-Ärzte hätten veränderte Ansprüche an ihre Arbeitsplätze. "Die klassische Landarztpraxis ist nicht so, dass sich darin alle Bedürftnisse befriedigen lassen". Viel eher seien das die sogenannten Gesundheitszentren. Doch die meisten Hausarztpraxen im Kreis sind nach wie vor Einzelpraxen, gelegentlich teilen sich auch zwei Ärzte eine Praxis, seltener sogar fünf Mediziner.