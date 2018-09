Villingen-Schwenningen Richthofenstraße: Autofahrer toben

Gerade vor dem Hintergrund, dass der Winter ansteht, hält der VS-Bürger den dortigen Zustand für nicht tragbar. Er fragt deshalb Oberbürgermeister Rupert Kubon und Baubürgermeister Detlev Bührer, was sie meinen, wie die Straße nach dem Winter aussehen wird – und liefert die Antwort gleich selber: "Die löchrige Fahrbahn wird sich mit Wasser füllen, der Frost diese weiter aufbrechen, die Streudienste und das Salz tun ihr übriges. Die Folge wird eine erneute Sanierung sein."

Denn Gackowski ist sich ebenso sicher, dass sich die endgültige Neugestaltung der Straße aufgrund der umfangreichen Maßnahmen auf den beiden Kasernengeländen "noch einige Jahre hinziehen werden" – und: "Bis dahin ist doch von der Richthofenstraße nichts mehr übrig!"

Er regt in der E-Mail an Kubon und Bührer deshalb an, Tempo 30 umzusetzen. Gackowski: "In der angrenzenden Sebastian-Kneipp-Straße wurde dies aufgrund der schlechten Fahrbahnbeschaffenheit umgesetzt. Wenn Sie beide Straße nacheinander befahren, finden Sie kaum Unterschiede."