Villingen-Schwenningen Richthofenstraße in Villingen wieder gesperrt

Villingen-Schwenningen. "Spätestens heute Nachmittag nimmt die beauftragte Fachfirma die Arbeiten dort wieder auf", teilte am Montag die Stadtverwaltung mit. Damit werde die Straße wieder für den Verkehr voll gesperrt. Ab der Sperrung gilt wieder folgende Umleitung: Aus Richtung Unterkirnach kommend: Umleitung weiterführend über die Kirnacher Straße oder die Peterzeller Straße in Richtung Am Krebsgraben. Aus Richtung Berliner Straße/Goldenbühl aus kommend: Umleitung erfolgt über Am Krebsgraben/Goldenbühlstraße. Die Sebastian-Kneipp-Straße ist nicht als Umleitungsstrecke vorgesehen, informierte die Stadt.

Aufgrund des großen Durchmessers und der Leitungsführung seien die Arbeiten im Bestand sehr aufwendig, sodass die Bauausführung bis zum Frühjahr vorgesehen ist. "Die Straße wird im Zuge dieser Baumaßnahme in ihren ursprünglichen Zustand wieder hergestellt", teilte die Verwaltung abschließend mit.