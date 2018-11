Villingen-Schwenningen. Das Thema Betreuungsrecht hat die Initiative Schlaganfall veranlasst, Christian Ludin, Richter für Betreuungsverfahren beim Amtsgericht VS einzuladen. Ludin kennt die unverhofften Schicksale und wird in seinem Vortrag Konstellationen aufzeigen, die zu nicht gewollten Situationen führen. Die kostenlose Veranstaltung der Initiative Schlaganfall für Betroffene, Angehörige und Interessierte findet am Montag, 12. November, 17 Uhr, in Villingen im Foyer der Firma Kendrion in der Wilhelm-Binder-Straße 4 bis 6 statt. Für Besucher der Veranstaltung bietet die Firma an dem Tag Parkmöglichkeit im Firmengelände an, der Zugang ist barrierefrei.