Villingen-Schwenningen El Nene bringt Klänge Kubas auf die Bühne

Reto Burrell rockt den Hof heute, Donnerstag, 30. August. Bei seinen Auftritten in der Scheuer hat er schon zahlreiche Besucher mit seinen Songs begeistert. Nun stellt er seine neue CD "Shampoo Or Gasoline" vor. Auf diesem Album besingt er zum ersten Mal Dinge, die ihn nachdenklich stimmen. Der Musiker aus der Schweiz klingt auf seinem zehnten Studioalbum so rotzig und frech als wäre es sein Debut.

Eine heiße Party steht am Freitag, 31. August, an, wenn beim Auftritt von "Malaka Hostel" fetzige Balkan-Grooves auf knackige Rock’n’Roll-Riffs treffen. Die sechsköpfige Powercombo mit Musikern verschiedenster Herkunft präsentiert mit viel Feuer und Leidenschaft einen Sound, der sich frei von Genre-Klischees bewegt. Von fetten Balkanbeats bis zu elektrisierendem Hippie-Rock ist alles möglich, sogar Swing, der sich in treibenden Ska verwandelt.

Die Konzerte im Innenhof in der Kalkofenstraße 3 in Villingen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Ab 19 Uhr hat der Biergarten mit dem türkischem Büfett und der Bar geöffnet. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro, ermäßigt für zwölf Euro, erhältlich. Vorverkaufstellen sind in ­Villingen bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar im Service-Zentrum in der Rietstraße 1 und in Morys Hofbuchhandlung in der Rietstraße 28, in Schwenningen bei der ­Sparkasse im Service-Zentrum am Marktplatz und in Donaueschingen bei Morys Hofbuchhandlung in der Karlstraße 55. Ob die Veranstaltungen im Hof oder in der Scheuer sind, ist am Nachmittag im Internet unter www.innenhof-festival.de oder bei Facebook zu erfahren.