Villingen-Schwenningen Revolverheld dritter Act beim "Sommersound VS"

Doch damit ist jetzt Schluss. Schon zur Premiere kann sich das Setting des Sommersounds VS sehen lassen: Mit The BossHoss, Mark Forster und nun auch Revolverheld stehen drei Headliner mit großer Anziehungskraft im Programm und bescheren VS ein Festivalprogramm, das sich gewaschen hat.

"Der Vorverkauf für die beiden ersten Acts läuft bereits überragend", freut sich daher auch Organisator Christoph Römmler und hofft für Revolverheld mit dem heutigen Vorverkaufsstart auf ähnlich starke Zahlen – die Erfolge ihrer Hits wie "Spinner" oder "Ich lass für Dich das Licht an" oder "Halt dich an mir fest" lassen zumindest darauf schließen.

Im bereits vor den Sommerferien gestarteten Vorverkauf für das Festival sind vor allem die Tickets für das Konzert von Mark Forster am 8. August 2020 der Renner – gut möglich, dass für diesen Konzertabend die Kapazität des Festival-Geländes auf Herdenen auf das Maximum von 9000 Besuchern hochgeschraubt werden muss.

Keine halben Sachen bei der Premiere des Festivals

Ob es bei diesen drei Headlinern (Revolverheld am 7. August, Mark Forster am 8. August und The BossHoss am 9. August) bleibt oder sogar noch ein viertes überregionales Zugpferd hinzu kommt, steht aktuell noch in den Sternen.

"Wenn sich noch ein viertes Zugpferd aufdrängt, werden wir es natürlich buchen", verspricht Römmler. Halbe Sachen aber will der Organisator Christoph Römmler keinesfalls machen, sondern das Lineup gegebenenfalls lieber bei den drei bereits gebuchten Stars belassen.