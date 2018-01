Villingen-Schwenningen Rettungskräfte sehen manchmal rot

Noch kritischer sieht es in Vöhrenbach aus. Selbst hier werden zwar die gesetzlich verlangten Fristen eingehalten, aber nur in knapp über 30 Prozent der Fälle wurde auch die Zehn-Minuten-Grenze eingehalten. Auch "Vöhrenbach ist damit unterversorgt", schlussfolgert der SWR. Für Furtwangen oder einige kleinere Gemeinden in diesem nördlichen Zipfel des Landkreises sind keine Zahlen erhältlich, da die Anzahl der im Jahr 2016 passierten Einsätze für eine annähernd repräsentative Erhebung nicht ausgereicht habe.

Im Zentrum des Landkreises hingegen sind die Zahlen ganz andere. In Villingen-Schwenningen beispielsweise rückt der Rettungsdienst in der Regel schon nach weniger als fünf Minuten aus, die Fahrt des Rettungswagens liegt bei durchschnittlich unter fünf Minuten und in 97,2 Prozent der Fälle wird die gesetzlich geforderte Frist eingehalten, in immerhin 82,1 Prozent sogar die medizinisch gewünschte Zehn-Minuten-Quote erfüllt. Das i-Tüpfelchen der doppelstädtischen Notfall-Bilanz: Spezialkliniken für Schlaganfälle, Herzinfarkt oder Polytraum sind "am Ort vorhanden". Selbst Tuningen, Dauchingen oder Brigachtal oder Bad Dürrheim stehen vergleichsweise gut da – Erfüllung der Vorgaben des Rettungsdienstgesetzes zu über 90 Prozent, medizinisch wünschenswerte zehn Minuten in über 50 Prozent der Fälle.

Wäre die bloße Entfernung zum Klinikum Ausschlag gebend, müssten diese Quoten sich weiter verschlechtern, wenn man weiter in Richtung Süden des Landkreises blickt. Doch auch Donaueschingen und Blumberg warten mit der über 90-prozentigen Erfüllung der 15-Minuten-Vorgabe oder immerhin über 50-prozentigem Erreichen der Zehn-Minuten-Frist auf – die Transportzeit zur Klinik beträgt bei Vöhrenbach und Blumberg jeweils rund 18 Minuten. Nach Blumberg aber rückt der Rettungsdienst in der Regel schon in unter fünf Minuten aus, in Vöhrenbach dauert es bis zu diesem Schritt fast eine Viertelstunde. Hinzu kommt: Die Fahrt des Rettungswagens nach Blumberg dauert keine fünf Minuten, nach Vöhrenbach jedoch über zehn Minuten. Ein kleiner Unterschied, der dazu beiträgt, ob die medizinisch wünschenswerte Zehn-Minuten-Marke erreicht wird oder nicht.