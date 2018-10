Villingen-Schwenningen Rettungshubschrauber fällt nach Defekt aus

Ein Wochenendtag wie viel andere, nur mit einem eher ungewöhnlichen Ende eines Einsatzes der Deutschen Rettungsflugwacht. Der Hubschrauber der Deutschen Rettungsflugwacht, Station Villingen-Schwenningen, landet nahe des alten Tonhallenareals in Villingen, um eine Frau zu versorgen. Doch bereits bei der Landung, schildert Stefanie Kapp von der Pressestelle der DRF-Luftrettung in Stuttgart, habe die Crew vermutet, dass der Hubschrauber beschädigt worden sei und habe sofort reagiert.

Wo genau der Schaden liege und was passiert sei, "das wissen wir noch nicht", so Kapp am Montag auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Um kein Risiko einzugehen, habe man den offenbar defekten Helikopter auf einem Tieflader zur Werft auf dem Baden-Airport bei Karlsruhe bringen lassen, "damit die Techniker danach schauen". Fast einen Tag später, am Sonntagnachmittag, kam der Ersatz-Rettungshubschrauber in der Doppelstadt an. Die Wetterverhältnisse, erläutert Kapp, eine Melange aus Schnee, Nebel und einer niedrigen Wolkenuntergrenze, haben dafür gesorgt, dass sich der Pilot nicht früher in die Luft schrauben konnte.

Luftrettung verfügt in Deutschland und Österreich über 31 Stationen