Villingen-Schwenningen Rettungsgasse mit Spielzeugautos

Wer keine Rettungsgasse bildet oder sie sogar behindert, muss mit drakonischen Strafen rechnen. Aufgrund der jüngsten Vorfälle sei das Gesetz verschärft worden. "Die Strafen sind wegen der Ernsthaftigkeit der Regelung erhöht worden", begrüßt Riedlinger das Vorgehen. Wichtig sei, dass Feuerwehr und Rettungskräfte so schnell wie möglich am Unfallort sind, um Leben zu retten. Die Polizei müsse nicht unbedingt am schnellsten sein. Vorausschauendes Fahren sei immer von Vorteil. Bilde sich ein Stau, sollte nicht zu dicht aufgefahren werden, denn dann sei es schwierig, eine Rettungsgasse zu bilden. Die Autos stünden in solchen Fällen meistens schräg, was für die Rettungsfahrzeuge kein Durchkommen ermögliche.